La Vinotinto dio su lista de convocados para Bolivia y Uruguay

En la noche de este viernes, la Vinotinto divulgó la lista oficial de convocados para medirse a Bolivia y Uruguay en la doble fecha de eliminatorias sudamericanas que se disputarán a partir de la próxima semana.

31 jugadores conforman la convocatoria del argentino José Pékerman, en la cual permanece la base que ha enfrentado el premundial hasta ahora.

Entre las novedades están los juveniles Telasco Segovia, Yerson Ronaldo Chacón y Wikelman Carmona.

Además regresan futbolistas como José Salomón Rondón, Josef Martínez, Jhon Murillo, Yeferson Soteldo y John Chancellor.

De los 21 citados para el módulo de esta semana, 11 están en la lista final, además de Soteldo, Ronald Hernández y Josef Martínez, quienes ya se habían unido a la concentración.

La selección de Venezuela se medirá a la de Bolivia el 28 de enero en Barinas y a Uruguay el 1 de febrero en Montevideo.

Porteros: Wuilker Fariñez (Lens, FRA), Joel Graterol (América, COL), Rafael Romo (Leuven, BEL).

Defensas: Nahuel Ferraresi (Estoril, POR), Yordan Osorio (Parma, ITA), John Chancellor (Brescia, ITA), Roberto Rosales (AEK Larnaca, CHP), Pablo Bonilla (Portland Timbers, EUA), Christian Makoun (Charlotte, EUA), Ronald Hernández (Atlanta United, EUA), Miguel Navarro (Chicago Fire, EUA), Luis Adrián Martínez (Always Ready, BOL), Oscar González (Monagas SC).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Sampdoria, ITA), Darwin Machís (Granada, ESP), Rómulo Otero (Cruz Azul, MEX), Eduard Bello (Mazatlán, MEX), Jhon Murillo (Atlético San Luis, MEX), José Andrés Martínez (Philadelphia Union, EUA), Cristian Casseres Yepes (New York Red Bulls, EUA), Wikelman Carmona (New York Red Bulls, EUA), Yeferson Soteldo (Toronto, CAN), Luis González (Junior, COL), Junior Moreno (Sin equipo), Telasco Segovia (Deportivo Lara), Edson Castillo (Caracas FC), Yerson Ronaldo Chacón (Deportivo Táchira).

Delanteros: José Salomón Rondón (Everton, ING), Eric Ramírez (Dynamo Kiev, UCR), Josef Martínez (Atlanta United, EUA), Brayan Hurtado (Mineros de Guayana).

