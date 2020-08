La Vinotinto debutará en la Copa América 2021 el 13 de junio ante Brasil

Copa AméricaLa Vinotinto

Conmebol publicó el calendario modificado de la Copa América 2021, torneo en el que la selección de Venezuela debutará el 13 de junio, en Medellín ante Brasil.

El cuadro vinotinto está en el grupo B del certamen, que se disputará en Colombia, y se medirá el 16 de junio a la escuadra local, el 20 a Ecuador, el 24 a Catar y el 28 a Perú.

A excepción del duelo ante el cuadro meridional -que será en Bogotá-, la selección venezolana disputará sus partidos en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad antioqueña.

La Copa iniciará el 10 de julio en Buenos Aires con el duelo del grupo A, que se jugará en Argentina, entre el combinado local y Chile. La final será el 10 de julio en Barranquilla.

Calendario de la Vinotinto en la Copa América 2021 (horarios de Venezuela)

Brasil vs. Venezuela – Medellín – 13 junio – 6:00 pm

Colombia vs. Venezuela – Medellín – 16 junio – 9:00 pm

Venezuela vs. Ecuador – Bogotá – 20 junio – 6:00 pm

Catar vs. Venezuela – Medellín – 24 junio – 6:00 pm

Venezuela vs. Perú – Medellín – 28 junio – 9:00 pm

Foto: Archivo