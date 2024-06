La tercera jornada de la Copa Venezuela empezó con triunfo de UCV

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Venezuela tuvo un partido adelantado este miércoles, victoria de UCV FC como local.

El elenco caraqueño superó 1-0 a Nueva Esparta FC en el estadio Olímpico. El único gol del encuentro fue anotado por Brayan Alcocer en el minuto 69.

El resto de la jornada, que marca el cierre de la primera vuelta, se jugará este jueves, a excepción del Deportivo Miranda-Metropolitanos FC, que será el domingo.

Copa Venezuela 2024 – Fase de grupos

Tercera jornada

Miércoles 19 junio

UCV FC 1-0 Nueva Esparta FC – Olímpico, Caracas

Jueves 20 junio

Loading...

Rayo Zuliano vs. Héroes de Falcón – Pachencho Romero, Maracaibo – 3:00 pm

Real Frontera vs. Deportivo Táchira – Sede Real Frontera, San Cristóbal – 3:30 pm

Portuguesa FC vs. Academia Rey – Farid Richa, Barquisimeto – 3:30 pm

Dynamo Puerto vs. Monagas SC – Francisco Massiani, Puerto La Cruz – 4:00 pm

Inter de Barinas vs. Estudiantes de Mérida – La Carolina, Barinas – 6:00 pm

Academia Puerto Cabello vs. Carabobo FC – La Bombonerita, Puerto Cabello – 6:00 pm

Deportivo La Guaira vs. Marítimo de La Guaira – Olímpico, Caracas – 6:00 pm

AIFI de Guayana vs. Angostura FC – CTE Cachamay, Puerto Ordaz – 7:00 pm

Domingo 23 junio

Deportivo Miranda vs. Metropolitanos FC – Brígido Iriarte, Caracas – 3:30 pm

Lavinotinto.com

Foto: Prensa UCV FC