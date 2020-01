La temporada empezará este jueves con el Portuguesa-Mineros

Primera División

La primera división del fútbol venezolano se pondrá en marcha este jueves con el duelo entre Portuguesa FC y Mineros de Guayana.

El conjunto rojinegro confirmó que el compromiso se disputará ese día a las 5 de la tarde en el estadio José Antonio Páez de Acarigua.

El viernes continuará la primera jornada con los duelos entre Metropolitanos FC-Aragua FC y Deportivo Lara-Zulia FC.

El sábado se disputarán tres partidos, el domingo dos más y el lunes se disputará el Zamora FC-Trujillanos FC para cerrar la fecha.

Tras el descenso administrativo de Llaneros de Guanare, le corresponderá a Deportivo La Guaira la fecha libre en la jornada inaugural.

Jueves 30 enero

Portuguesa FC vs. Mineros de Guayana – Acarigua – 5:00 pm

Viernes 31 enero

Metropolitanos FC vs. Aragua FC – Caracas – 11:00 am

Deportivo Lara vs. Zulia FC – Barquisimeto – 7:00 pm

Sábado 1 febrero

Yaracuyanos FC vs. Atlético Venezuela – San Felipe – 3:30 pm

Lala FC vs. Monagas SC – Puerto Ordaz – 4:00 pm

Deportivo Táchira vs. Academia Puerto Cabello – San Cristóbal – 7:00 pm

Domingo 2 febrero

Carabobo FC vs. GV Maracay – San Felipe – 3:30 am

Caracas FC vs. Estudiantes de Mérida – Caracas – 6:15 pm

Lunes 3 febrero

Zamora FC vs. Trujillanos FC – Barinas – 6:00 pm

Descansa: Deportivo La Guaira.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo