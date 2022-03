La segunda división tendrá la primera jornada entre el sábado y el lunes

La Temporada 2022 de la segunda división empezará este sábado, en un torneo que contará con 20 equipos y definirá un solo teórico ascenso a la primera categoría.

Tres equipos debutarán en el fútbol profesional en la jornada inaugural: Academia Anzoátegui, Nueva Esparta FC y Héroes de Falcón.

Además, forman parte del certamen elencos tradicionales como Trujillanos FC, Yaracuyanos FC -ambos descendidos de la primera división-, Atlético El Vigía, Llaneros de Guanare y Deportivo Petare.

La primera fase se jugará con dos grupos de 10 equipos cada uno y 18 jornadas. Los cuatros mejores de cada llave irán a los cuadrangulares, que definirán los semifinalistas en pos del único ascenso.

Los cuatro teóricos descensos se definirán en dos cuadrangulares, que tendrán a los cuatro peor ubicados de cada grupo.

Primera jornada – Liga Futve 2 2022

Sábado 26 marzo

Yaracuyanos FC vs. Deportivo Petare – San Felipe – 3:30 pm

Real Frontera vs. Ureña SC – San Cristóbal – 3:30 pm

Academia Anzoátegui vs. Dynamo Puerto – Puerto La Cruz – 4:00 pm

Héroes de Falcón vs. Rayo Zuliano – Coro – 5:00 pm

Domingo 27 marzo

Academia Rey vs. Trujillanos FC – Barquisimeto – 3:00 pm

Llaneros de Guanare vs. Titanes FC – Guanare – 4:00 pm

Atlético El Vigía vs. ULA FC – El Vigía – 4:00 pm

Angostura FC vs. Nueva Esparta FC – Ciudad Bolívar – 5:00 pm

Lunes 28 marzo

Libertador FC vs. Atlético La Cruz – Maturín – 5:00 pm

Fundación AIFI vs. Bolívar SC – Ciudad Bolívar – 5:00 pm.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Trujillanos FC