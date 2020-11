La segunda división se pondrá en marcha este sábado

Segunda División

La segunda división tendrá su reinicio el fin de semana, con la jornada inaugural de los grupos que se desarrollarán en Mérida y Barquisimeto.

Tras la cancelación del torneo que se disputaba a principios de año, un nuevo certamen con diez fechas en la fase regular y una ronda final definirán al campeón de la categoría y el ascenso.

12 de los 21 equipos que conforman la división de plata tomarán parte en el campeonato, con la incorporación hace pocos días de Llaneros de Guanare en lugar de Chicó de Guayana, que descartó su presencia luego de ser anunciado.

En el grupo Occidental, que se jugará en Mérida, quedaron encuadrados Atlético El Vigía, Deportivo JBL del Zulia, Hermanos Colmenarez, Real Frontera, ULA FC y Ureña SC.

En el Centro Oriental, en Barquisimeto, fueron confirmados Academia Rey, Angostura FC, Fundación AIFI, Llaneros de Guanare, UCV FC y Yaracuy FC.

Durante el mes de noviembre se disputarán los diez partidos de cada conjunto. Al igual que en la máxima categoría, se seguirán los protocolos de bioseguridad y la alineación de dos juveniles.

Dos cuadros por grupo avanzarán a la ronda final, que tendrá semifinales ida y vuelta y final única, para definir al campeón y el ascenso a la primera división.

La agremiación de equipos de la segunda división anunció que los partidos contarán con transmisión de Meridiano Televisión.

Grupo Occidental

Sábado 7 noviembre

Atlético El Vigía vs. Deportivo JBL del Zulia – 9:00 am – Guillermo Soto Rosa

ULA FC vs. Ureña SC – 12:00 pm – Guillermo Soto Rosa

Hermanos Colmenarez vs. Real Frontera – 3:30 pm – Guillermo Soto Rosa

Grupo Centro Oriental

Domingo 8 noviembre

Fundación AIFI vs. Angostura FC – 9:00 am – Metropolitano de Lara

Academia Rey vs. Llaneros de Guanare – 9:00 am – Farid Richa

UCV FC vs. Yaracuy FC – 3:30 pm – Farid Richa.

