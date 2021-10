La segunda división definió sus clasificados a cuartos tras cerrar la ronda regular

La primera fase de la Temporada 2021 de la segunda división terminó este sábado, con siete clasificados a los cuartos de final y un octavo cupo que se definirá en un repechaje.

En el grupo Occidental los que avanzaron luego de disputadas 18 fechas fueron Ureña SC, Academia Rey, TFC Maracaibo y ULA FC.

Atlético La Cruz, Bolívar SC y Libertador FC fueron los clasificados tras 14 jornadas en el grupo Oriental.

Por su parte, Fundación AIFI y Real Frontera, cuarto de oriente y quinto de occidente, dirimirán el último boleto a la siguiente ronda.

Bolivarenses y tachirenses “disputarán el partido de repechaje el miércoles 20 del presente mes en el estadio Brígido Iriarte de Caracas a las 3:30 pm“, publicó la Liga Futve 2 en Twitter.

Loading...

Los ocho clasificados se enfrentarán en partidos de ida y vuelta en las llaves de cuartos de final, semifinales y final, para dirimir al campeón de la categoría de plata y único ascendido a la primera división para 2022.

Repechaje por octavo cupo a cuartos

Fundación AIFI vs. Real Frontera

Cuartos de final

A Ureña SC vs. ULA FC

B Atlético La Cruz vs. Fundación AIFI / Real Frontera

C Academia Rey vs. TFC Maracaibo

D Bolívar SC vs. Libertador FC

Semifinales

Ganador Llave A vs. Ganador Llave C

Ganador Llave B vs. Ganador Llave D

Final

Ganadores de las semifinales

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Atlético La Cruz