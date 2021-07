La segunda división apunta a su inicio el 10 de julio

La larga etapa de preparación de los equipos de la segunda división terminará en pocos días, cuando a partir del 10 de julio inicie la Temporada 2021 de la categoría.

El torneo del ascenso venezolano fue reorganizado con dos grupos, el Occidental con 10 equipos y el Oriental con 8.

Ureña SC, Real Frontera, Atlético El Vigía, ULA FC, Llaneros de Guanare, Academia Rey, Yaracuy FC, TFC Maracaibo, Deportivo JBL del Zulia y el estrenante Rayo Zuliano estarán en la llave occidental.

En el oriente estarán participando Angostura FC, Minerven FC, Fundación AIFI, Bolívar SC, Deportivo Petare, Dynamo Puerto, Libertador FC y el debutante Atlético La Cruz.

La ronda regular se jugará con dos vueltas en cada grupo, hasta el 17 de octubre, según el calendario difundido por la AC2 Venezuela.

Los cuatro mejores del Occidental y los tres mejores del Oriental clasificarán directo a los cuartos de final. El quinto de occidente y el cuarto de oriente definirán entre sí el octavo boleto, indicó la FVF.

Cuartos, semifinales y finales serán a partidos de ida y vuelta. El campeón de la segunda división ascenderá a la máxima categoría para la Temporada 2022.

Primera jornada

Grupo Occidental

Sábado 10 julio

Ureña SC vs. Real Frontera – Ureña – 3:00 pm

Yaracuy FC vs. Rayo Zuliano – Puerto Cabello – 3:30 pm

TFC Maracaibo vs. Deportivo JBL del Zulia – Mérida – 3:30 pm

Domingo 11 julio

Atlético El Vigía vs. ULA FC – El Vigía – 3:00 pm

Academia Rey vs. Llaneros de Guanare – Barquisimeto – 3:00 pm

Grupo Oriental

Sábado 17 julio

Deportivo Petare vs. Dynamo Puerto – Caracas – 3:00 pm

Fundación AIFI vs. Bolívar SC – Puerto Ordaz – 3:30 pm

Libertador FC vs. Atlético La Cruz – Maturín – 3:30 pm

Angostura FC vs. Minerven FC – Ciudad Bolívar – 4:00 pm

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Angostura FC