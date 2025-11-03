La quinta fecha de la Fase Final del Clausura se jugará entre martes y miércoles

La quinta jornada de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025 se disputará entre martes y miércoles con coincidencia de horarios en sus partidos.

Los encuentros del Cuadrangular A se jugarán el martes a las 7 y 30 de la noche: Zamora FC-Deportivo La Guaira y Academia Puerto Cabello-Monagas SC.

Sin conocerse aún si el encuentro entre Zamora y Puerto Cabello del viernes pasado se reanudará tras ser suspendido al medio tiempo, el conjunto fortinero podrá asegurar la clasificación si gana y en Barinas hay un empate.

El Cuadrangular B tendrá actividad el miércoles a las 7 y 30 de la noche. El clásico entre Caracas FC y Deportivo Táchira se disputará en el Olímpico capitalino.

Por su parte, el Metropolitanos FC-Carabobo FC se jugará en el Brígido Iriarte.

Foto: Prensa Caracas FC