La temporada empezará en la primera semana de abril

Primera División

La Temporada 2021 de la primera división iniciará en abril, con un nuevo formato de tres grupos de siete equipos cada uno.

La agremiación de la máxima categoría divulgó parte de los detalles que ha venido debatiendo en las últimas semanas en cuanto al torneo venezolano.

Los 21 participantes, 19 que permanecen del año anterior (no hubo descensos y se reincorporan Zulia FC y Lala FC) junto a los dos ascendidos (Hermanos Colmenarez y UCV FC), fueron distribuidos por proximidad geográfica.

En el grupo Occidental estarán Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Trujillanos FC, Zamora FC, Hermanos Colmenarez, Portuguesa FC y Zulia.

En el Central, Deportivo Lara, Yaracuyanos FC, Carabobo FC, Gran Valencia FC, Academia Puerto Cabello, Aragua FC y Deportivo La Guaira.

En el Oriental, Caracas FC, Atlético Venezuela, UCV, Metropolitanos FC, Monagas SC, Mineros de Guayana y Lala.

La jornada inaugural se disputará en la primera semana de abril, con el clásico oriental entre Monagas y Mineros como el duelo más destacado.

Loading...

Cada elenco disputará 24 partidos en su respectiva llave, para clasificar a los dos primeros a un hexagonal final, que determinará los cuatro clasificados a la Copa Libertadores y dos clasificados a la Copa Sudamericana.

Los terceros y cuartos tendrán un hexagonal para definir a los dos clasificados restantes a la Sudamericana.

Primera jornada de la Temporada 2021

Grupo Occidental

Deportivo Táchira vs. Hermanos Colmenarez

Estudiantes de Mérida vs. Trujillanos FC

Zamora FC vs. Portuguesa FC

Descansa: Zulia FC

Grupo Central

Deportivo La Guaira vs. Aragua FC

Gran Valencia FC vs. Carabobo FC

Deportivo Lara vs. Yaracuyanos FC

Descansa: Academia Puerto Cabello

Grupo Oriental

Caracas FC vs. UCV FC

Monagas SC vs. Mineros de Guayana

Atlético Venezuela vs. Metropolitanos FC

Descansa: Lala FC

Lavinotinto.com

Foto: Archivo