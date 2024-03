La Liga Futve 2 empezará el sábado con 16 equipos

La Temporada 2024 de la segunda división del fútbol venezolano se pondrá en marcha entre el sábado y el domingo con ocho partidos.

Con la publicación del calendario de la fecha inaugural quedó confirmado que la categoría en dos grupos de ocho equipos: Centro Oriental y Occidental.

Adicionalmente, se ratificó el regreso al balompié profesional de Aragua FC, la ausencia de Mineros de Guayana y Titanes FC, y la presencia del vigente campeón Ureña SC, que desistió de participar en la primera división.

En el grupo Centro Oriental participarán Academia Anzoátegui, AIFI de Guayana, Atlético La Cruz, Bolívar SC, Deportivo Miranda, Dynamo Puerto, Marítimo de La Guaira y Nueva Esparta FC.

En el Occidental estarán Academia Rey, Aragua, Atlético El Vigía, Héroes de Falcón, Real Frontera, Trujillanos FC, Ureña y Yaracuyanos FC.

No fue especificado si se mantendrá el formato de 2023, en el que clasificaron cuatro conjuntos por grupo a la fase final, en la que en tres rondas de ida y vuelta se definió al campeón de cada una de las dos etapas, que luego se enfrentaron por el título de la Liga Futve 2 y un único ascenso deportivo a la máxima categoría.

Liga Futve 2 – Temporada 2024

Primera Jornada

Sábado 16 marzo

Dynamo Puerto vs. Academia Anzoátegui – Puerto La Cruz – 4:00 pm

Domingo 17 marzo

Deportivo Miranda vs. Marítimo de La Guaira – Caracas – 3:30 pm

Atlético La Cruz vs. Nueva Esparta FC – Maturín – 3:30 pm

Atlético El Vigía vs. Trujillanos – El Vigía – 3:30 pm

Ureña SC vs. Real Frontera – San Cristóbal – 3:30 pm

Academia Rey vs. Héroes de Falcón – Barquisimeto – 3:30 pm

Aragua FC vs. Yaracuyanos FC – Maracay – 4:00 pm

Bolívar SC vs. AIFI de Guayana – Puerto Ordaz – 5:00 pm

