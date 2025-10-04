La Guaira y Táchira serán los cabezas de serie en la Fase Final del Clausura

La última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025 empezó este sábado con triunfos para Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira.

La Guaira superó 2-0 a Zamora FC. Los goles del cuadro naranja fueron de Yackson Rivas en el minuto 46 y José Alí Meza en el 90+1.

Táchira goleó 3-0 a Carabobo FC. En un segundo tiempo sólido, el aurinegro se impuso con tantos de Maurice Cova en el 49, el argentino Mauro Maidana en el 58 y Adalberto Peñaranda en el 79.

Loading...

Los dos cabezas de serie para el sorteo de la Fase Final, que se hará el lunes en la tarde, serán La Guaira con 31 puntos y Táchira con 27.

Adicionalmente, el conjunto litoralense ratificó ser el mejor de la tabla acumulada de la Temporada 2025, con 57 puntos, lo que le dio el cupo a la Copa Libertadores 2026.

El domingo cerrará la jornada, con la definición de los dos últimos clasificados a la Fase Final y los encuentros Caracas FC-UCV FC, Portuguesa FC-Academia Puerto Cabello, Rayo Zuliano-Metropolitanos FC, Estudiantes de Mérida-Yaracuyanos FC y Anzoátegui FC-Monagas SC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira