La Guaira mantuvo su opción en la Fase Final del Clausura

La cuarta jornada de la Fase Final del Torneo Clausura 2025 empezó este viernes, con la actividad en el Cuadrangular A.

Deportivo La Guaira venció 2-1 a Monagas SC. El visitante se adelantó en el minuto 39, luego de una brillante acción individual en el área de Cristian Ramírez. El naranja igualó con un taco de Yackson Rivas en el 55.

Un cabezazo de Sebastián Castillo en el 90+2 le dio el triunfo al local, que aseguró estar al menos una fecha más en carrera por el boleto a la final del semestre.

El partido entre Zamora FC y Academia Puerto Cabello fue suspendido en el medio tiempo, debido a fallas eléctricas en el estadio La Carolina de Barinas. El resultado era 0-1 por el gol de Jayson Martínez en el 15 y el elenco fortinero jugaba con uno menos por la expulsión del panameño Jiovany Ramos.

El sábado será el turno del Cuadrangular B con los compromisos Caracas FC-Metropolitanos FC y Deportivo Táchira-Carabobo FC.

Foto: Prensa Monagas SC