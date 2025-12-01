La FVF cumple 100 años de su fundación

La Federación Venezolana de Fútbol llegó este lunes a 100 años de actividades, conmemorando el primer siglo desde su fundación en 1925.

«La FVF sigue creciendo como una institución comprometida con el desarrollo integral del fútbol en todas sus categorías. Cada proyecto, cada programa y cada esfuerzo cotidiano nace de la convicción de que el deporte es una herramienta de formación, unión y progreso para nuestro país«, destacó el ente en una nota oficial.

«Reafirmamos nuestra apuesta por un modelo de trabajo que impulsa el talento desde las bases, promueve la inclusión y fomenta el crecimiento sostenido de nuestras selecciones, ligas, asociaciones y academias en todo el territorio nacional«, remarcó el organismo.

Loading...

«La FVF continúa avanzando con visión de largo plazo, fortaleciendo su estructura institucional y reafirmando el propósito que nos une: el futuro y desarrollo desde las bases del fútbol venezolano«, cerró el comunicado.

La FVF nombró su primera junta directiva el 1 de diciembre de 1925, con el nombre de Asociación Nacional de Fútbol y tomando el relevo del Alto Tribunal de Fútbol, con la misión de organizar el torneo de la máxima categoría de 1926 y constituir lo que fue la primera selección nacional.

En las décadas siguientes su denominación pasó a ser la de Federación Nacional de Fútbol y luego la actual de Federación Venezolana de Fútbol.

El reconocimiento por parte de la FIFA llegó en 1951 y la incorporación a la Conmebol en 1953.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo