La Final también se juega en las redes sociales

Cada vez falta menos para el clásico entre Deportivo Táchira y Caracas FC, una Final que está generando constante interacción en las redes sociales.

El mundillo del Futve -acrónimo usado para distinguir al fútbol venezolano en internet, popularizado desde hace más de diez años- está debatiendo, desde que se confirmaron los finalistas el domingo en la noche, acerca de cada detalle de la definición del campeón nacional.

Así, aspectos como el uso para la Final del estadio donde funge como local el cuadro rojo o la ubicación de los seguidores tachirenses en el coso de Los Chaguaramos han desfilado en las opiniones, junto a los pronósticos y las habituales muestras de orgullo por los colores.

La Liga Futve -agremiación de equipos encargada del torneo venezolano- tampoco ha dejado pasar la oportunidad y, además de emitir la información relevante acerca del encuentro, ha buscado difundir el mensaje de que la cita del sábado será la culminación de su gestión en 2021.

Durante esta semana, está promoviendo la etiqueta #GranFinalFUTVE en todas sus plataformas.

Táchira y Caracas -el sorteo determinó que el once andino será local en el partido único- también tienen fuerte presencia en la escena digital. Y una rivalidad institucional para ofrecer contenidos de interés al aficionado.

En una recopilación hecha por la redacción de Lavinotinto.com, al 9 de diciembre de 2021, los números de ambos equipos y la liga en sus cuentas oficiales de Twitter, Instagram, Facebook y Youtube son los siguientes:

Twitter

Caracas FC – 342.277 seguidores

Deportivo Táchira – 226.956 seguidores

Liga Futve – 60.459 seguidores

Instagram

Deportivo Táchira – 163.463 seguidores

Caracas FC – 162.065 seguidores

Liga Futve – 128.371 seguidores

Facebook

Deportivo Táchira – 36.672 Me gusta – 41.316 seguidores

Caracas FC – 26.907 Me gusta – 30.725 seguidores

Liga Futve – 18.771 Me gusta – 19.583 seguidores

Youtube

Deportivo Táchira – 19.700 suscriptores

Liga Futve – 19.400 suscriptores

Caracas FC – 7.590 suscriptores.

