La Fase Final del Clausura empezará el viernes

El Torneo Clausura 2025 de la primera división retomará la acción esta semana tras la fecha FIFA de octubre.

Los cuadrangulares tendrán su primera fecha entre el viernes y el sábado, en una primera semana con tres jornadas.

El viernes será el turno del Cuadrangular A, con partidos en Puerto Cabello y Barinas.

El sábado abrirá fuegos el Cuadrangular B, con doble tanda en el estadio Olímpico de la UCV.

El primer clásico de los cuadrangulares, tendrá como local a Deportivo Táchira ante Caracas FC, el miércoles 22 de octubre.

En el calendario difundido por la Liga Futve, las dos últimas de las seis fechas de la Fase Final quedaron a ser definidas posteriormente.

