La Copa Venezuela 2024 tendrá 10 grupos en la primera ronda

Este viernes fueron revelados detalles acerca del formato de la Copa Venezuela 2024, que empezará el 6 de junio con la participación de 30 equipos.

La competición, que regresa este año tras ser descontinuada en 2019, iniciará con una fase de grupos, para luego dar paso a octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Los conjuntos de la primera y segunda división fueron repartidos en 10 grupos por proximidad geográfica de 3 equipos cada uno. Las llaves son las siguientes:

Grupo A: Metropolitanos FC, Caracas FC, Deportivo Miranda.

Grupo B: Academia Puerto Cabello, Carabobo FC, Yaracuyanos FC.

Grupo C: Angostura FC, Bolívar SC, AIFI de Guayana.

Grupo D: Inter de Barinas, Estudiantes de Mérida, Atlético El Vigía.

Grupo E: UCV FC, Nueva Esparta FC, Anzoátegui FC.

Grupo F: Deportivo Táchira, Ureña SC, Real Frontera.

Grupo G: Deportivo La Guaira, Aragua FC, Marítimo de La Guaira.

Grupo H: Portuguesa FC, Zamora FC, Academia Rey.

Grupo I: Monagas SC, Atlético La Cruz, Dynamo Puerto.

Grupo J: Rayo Zuliano, Héroes de Falcón, Trujillanos FC.

Esta será la única ronda a disputarse con ida y vuelta. Los 1o ganadores de grupo y los 6 mejores segundos de grupo pasarán a los octavos.

De octavos en adelante, la Copa se jugará a partido único y la localía será definida por sorteo hasta semifinales.

La primera fecha de la competición, que se disputará en homenaje al recientemente fallecido Luis Mendoza, tendrá los siguientes partidos:

Copa Venezuela 2024 – Fase de grupos

Primera jornada

Jueves 6 junio

Deportivo Miranda vs. Caracas FC – Brígido Iriarte

Carabobo FC vs. Yaracuyanos FC – Misael Delgado

Bolívar SC vs. AIFI de Guayana – CTE Cachamay

Estudiantes de Mérida vs. Atlético El Vigía – Metropolitano de Mérida

Nueva Esparta FC vs. Anzoátegui FC – Ciudad Deportiva Dynamo

Ureña SC vs. Real Frontera – El Caney

Deportivo La Guaira vs. Aragua FC – Olímpico UCV

Zamora FC vs. Academia Rey – La Carolina

Atlético La Cruz vs. Dynamo Puerto – Comanche Bottini

Héroes de Falcón vs. Trujillanos FC – Ludgero Correia

Lavinotinto.com

Foto: Archivo