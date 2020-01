La Copa Bicentenaria empezará el lunes

Primera División

La Copa Bicentenaria disputará una nueva edición a partir de la próxima semana, con seis equipos que se preparan para los torneos de la primera y la segunda división.

Zamora FC, organizador del torneo de pretemporada, confirmó que los otros invitados son Aragua FC, GV Maracay, Hermanos Colmenarez, Llaneros de Guanare y Trujillanos FC.

Los partidos se disputarán en el formato de todos contra todos desde el 13 hasta el 17 de enero, con la sede del cuadro llanero y el estadio La Carolina como sedes.

Los dos mejores de la clasificación se medirán en la final, en La Carolina, el 18 de enero a las 5 de la tarde.

Calendario Copa Bicentenaria 2020

Lunes 13 enero

Aragua FC vs. Hermanos Colmenarez – 2:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Llaneros de Guanare vs. Trujillanos FC – 4:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Zamora FC vs. GV Maracay – 5:00 pm – La Carolina

Martes 14 enero

Loading...

Hermanos Colmenarez vs. Llaneros de Guanare – 2:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Trujillanos FC vs. GV Maracay – 4:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Zamora FC vs. Aragua FC – 5:00 pm – La Carolina

Miércoles 15 enero

Llaneros de Guanare vs. GV Maracay – 2:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Aragua FC vs. Trujillanos FC – 4:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Zamora FC vs. Hermanos Colmenarez – 5:00 pm – La Carolina

Jueves 16 enero

GV Maracay vs. Hermanos Colmenarez – 2:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Aragua FC vs. Llaneros de Guanare – 4:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Zamora FC vs. Trujillanos FC – 5:00 pm – La Carolina

Viernes 17 enero

Aragua FC vs. GV Maracay – 2:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Trujillanos FC vs. Hermanos Colmenarez – 4:00 pm – Sede Deportiva Zamora FC

Zamora FC vs. Llaneros de Guanare – 5:00 pm – La Carolina

Sábado 18 enero

Final – 5:00 pm – La Carolina.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa