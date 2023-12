Kevin González se unió a las altas del Caracas FC

Caracas FC confirmó este sábado a Kevin González como su tercer fichaje para la Temporada 2024 y la Copa Libertadores.

“Para nadie es un secreto que representar a este equipo no es para nada fácil, quiero asumirlo con total responsabilidad y trataré de aportar mi granito de arena para lo que viene el próximo año“, comentó el jugador al departamento de prensa rojo.

González, de 25 años de edad, llegó proveniente de UCV FC.

“Puedo aportar intensidad y ser muy rápido. Me gusta ser un jugador de ida y vuelta, que aporta no solo en lo defensivo sino también en el ataque y eso es lo que me caracteriza“, repasó el mediocampista en cuanto a su estilo de juego.

La alta de González, quien ya forma parte de la pretemporada avileña, se unió a las de Brayan Rodríguez y el colombiano Yeison Mena.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC