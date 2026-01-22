Keiber Lamadrid cedido al West Ham United

El West Ham United inglés confirmó este jueves el fichaje de Keiber Lamadrid por el resto de la temporada de la Premier League.

«West Ham United se complace en anunciar la firma de la promesa venezolana Keiber Lamadrid en cesión por el resto de la 2025-2026«, publicó el elenco europeo en su sitio oficial.

«El jugador llegó proveniente del Deportivo La Guaira con una opción de hacer permanente la transferencia en el verano«, continuó el comunicado acerca del atacante que debutó con la Vinotinto en noviembre pasado.

Loading...

«Lamadrid seguirá su acondicionamiento físico con el team médico del club«, agregó la nota oficial.

Lamadrid manifestó su alegría al llegar al conjunto londinense: «Es una oportunidad increíble. Estoy con ganas de crecer como persona, como jugador y quiero hacer lo mejor para el equipo. Quiero adaptarme lo más rápido posible y abrir puertas para el fútbol venezolano«.

Lavinotinto.com

Foto: Whufc.com