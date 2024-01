Jovanny Bolívar: “Me sentí mucho más cómodo”

La selección venezolana logró mantenerse en carrera por el pase a la fase final del Preolímpico. Un gol de Jovanny Bolívar hizo la diferencia a favor de la Vinotinto sub-23 ante Colombia.

“Personalmente contento por aportarle bastante al equipo. La alegría es de todos, del grupo, de la gente que viene a apoyar“, comentó el delantero en la zona mixta del Brígido Iriarte.

Antes del partido ante el vecino país, el conjunto nacional tuvo la fecha libre en el grupo A, por lo que tuvo más tiempo para preparar el encuentro.

“Lo trabajamos, vimos cómo jugaban. Al final lo sufrimos un poco, pero esto es así. El objetivo era ganar y el jueves también“, dijo el goleador.

Ante la ausencia de Kevin Kelsy por lesión, Bolívar asumió el puesto de centrodelantero: “Es mi posición natural, me sentí mucho más cómodo. En los partidos anteriores estuve incómodo pero era lo que me pedía el profesor y se había trabajado. Esta vez me tocó de nueve y pude marcar“.

Con dos tantos, el atacante es uno de los nombres destacados de Venezuela en el torneo: “Varias veces quedé fuera por falta de partidos, de continuidad, finalmente la oportunidad me llega y la estoy aprovechando. En el primer partido fue un desahogo, este también lo grité con mucha fuerza, significa mucho para mí y mi familia“.

