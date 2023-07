Josef Martínez salvó con un gol al Inter Miami

El Inter Miami de Josef Martínez rescató un empate ante como local en la MLS, con un tanto del delantero venezolano.

El atacante ingresó en el minuto 74 y en el 90 anotó un gol de alta factura para el 2-2 definitivo ante el Columbus Crew.

Martínez llegó a 6 tantos en la campaña, en 18 partidos disputados. El criollo anotó por segunda fecha consecutiva.

Con el punto, Inter Miami no abandonó el último puesto de la conferencia Este, con 17 puntos en 20 fechas.

JOSEF. MARTÍNEZ. 🤯🤯👑👑

