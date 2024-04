Josef Martínez marcó en el triunfo del Montreal ante el Cincinnati

El Montreal de Josef Martínez ganó ante el Cincinnati, en un partido de la octava fecha de la MLS.

El delantero venezolano ingresó en el minuto 26 y salió en el 85, anotó en el 45+4 y dio una asistencia, en la victoria 2-1 de su equipo.

Martínez llegó a 2 goles en 7 encuentros, 2 de ellos como titular, en la actual temporada.

El conjunto canadiense está en el octavo lugar de la conferencia Este, con 10 puntos en 7 fechas.

Le premier but au Stade Saputo de Josef Martínez 💪

Josef Martínez scores our first goal against FC Cincinnati🚀#CFMTL pic.twitter.com/OYtN7jWTiw

— CF Montréal (@cfmontreal) April 14, 2024