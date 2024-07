Josef Martínez anotó en la primera fecha de la Leagues Cup

El Montreal de Josef Martínez debutó en la Leagues Cup con una derrota ante el Orlando City.

El delantero venezolano ingresó en el minuto 46, en el 68 anotó el único gol de su equipo y en el 74 falló un penal, en la derrota 4-1 del cuadro canadiense.

El conjunto del atacante forma parte del grupo Este 2, que completa el Atlético San Luis mexicano, que será su próximo rival, el 30 de julio.

La Leagues Cup es un torneo que incluye clubes de la MLS y la Liga MX, con tres boletos a la Concacaf Champions Cups 2025 en juego.

There goes Josef Martinez 👀 @cfmontreal pulls one back! pic.twitter.com/EOC80PIIIK

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 27, 2024