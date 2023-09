Josef Martínez anotó en la final de la US Open Cup

El Inter Miami de Josef Martínez cayó en la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo.

El atacante venezolano ingresó en el minuto 46 y en el 90+2 consiguió el único gol de su equipo, en la derrota 1-2 en el partido decisivo.

Martínez anotó 2 goles en 6 partidos disputados en el torneo de copa, acumulando 11 anotaciones con el conjunto de Florida en lo que va de año contando todas las competiciones.

Pese a la caída en casa en la final de copa, Inter Miami ya tiene asegurada su presencia en la Copa de Campeones de Concacaf 2024, gracias al título obtenido en la Leagues Cup.

Farías ➡️ Martínez

Josef puts it in the back of the net to put us on the board.#MIAvHOU | 1-2 pic.twitter.com/cy8rU4DXsH

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 28, 2023