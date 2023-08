Josef Martínez anotó en la clasificación de Inter Miami a la final de Leagues Cup

El Inter Miami de Josef Martínez consiguió la clasificación a la final de la Leagues Cup, al golear este martes al Philadelphia Union.

Martínez disputó 61 minutos, en el 3 anotó el primer gol y dio una asistencia, en el 1-4 a favor de su equipo.

En el Union, José Andrés Martínez jugó todo el encuentro y Jesús Bueno vio acción por 69 minutos además de ser amonestado.

Además del pase a la final -que se jugará el 19 de agosto-, Inter Miami se aseguró su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf de 2024.

Philadelphia jugará por el tercer lugar de la Leagues Cup, que otorgará el último boleto del certamen a la Copa de Campeones.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023