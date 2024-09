Josef Martínez anotó en el triunfo de Montreal ante Chicago Fire

El Montreal de Josef Martínez superó al Chicago Fire, en un compromiso de la MLS estadounidense.

El delantero venezolano fue titular, disputó 72 minutos y en el 21 anotó el primer gol de su equipo, en el triunfo 2-0 como local.

Martínez llegó a 6 tantos en 19 partidos en la actual campaña. No anotaba por la liga norteamericana desde julio.

El cuadro canadiense está en el noveno lugar de la Conferencia Este, con 34 puntos en 30 fechas.

L’ouverture du score de Josef Martínez 🎯

Martínez gives us the lead 👊#CFMTL pic.twitter.com/oi2gaZ7fZz

— CF Montréal (@cfmontreal) September 22, 2024