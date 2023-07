Josef Martínez anotó en el empate de Inter Miami con Austin

El Inter Miami de Josef Martínez rompio una racha de derrotas, en un partido en el que el venezolano anotó el gol de su equipo.

El delantero disputó 87 minutos y en el 47 marcó el tanto de su club en el empate 1-1 con el Austin.

Martínez llegó a 5 goles en 17 partidos en la actual campaña de la MLS.

En el Austin, el también venezolano Daniel Pereira jugó todo el encuentro.

Cremaschi to Martínez to put us in the lead and to put Josef in 9th on the @MLS all time scoring chart 👏👏#MIAvATX | 1-0 pic.twitter.com/TjcJC4BNer

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 2, 2023