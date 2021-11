José Salomón Rondón no se unirá a la Vinotinto para las eliminatorias

José Salomón Rondón, delantero del Everton inglés, anunció este lunes que no irá con la selección de Venezuela para jugar los partidos ante Ecuador y Perú de las eliminatorias de clasificación mundialista por no encontrarse en plenitud para defender la camiseta vinotinto en las condiciones adecuadas.

Rondón, quien aseguró que para él “la selección no es un momento, ni una oportunidad“, sino su “lugar”, “bandera”, “corazón”, indicó en un comunicado que le “duele” cada vez que no puede ser parte de ella y que le es “muy difícil verla desde lejos”.

“Pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo“, apuntó el delantero, quien añade que desde su llegada a Inglaterra procedente del CSKA Moscú, “sin pretemporada” y “una seguidilla de partidos” que le afectó más de la cuenta le sitúan en esta alternativa de no poder acudir a la llamada del técnico interino Leonardo González para los choques contra Ecuador y Perú.

“Quiero y deseo ponerme al cien por cien físicamente para brindarme al máximo como siempre me conocieron. Y de esta manera, poder estar en breve vistiendo nuevamente los colores vinotinto que tanto amo y que sin duda mis compañeros defenderán al máximo en estos dos partidos que nos tocan“, apuntó Rondón, máximo artillero de la historia de la selección con 31 tantos.

El venezolano se ha ganado la confianza de Rafa Benítez desde su llegada al Everton. Ha jugado siete encuentros, cinco como titular, aunque sin goles anotados.

La convocatoria iba a significar su regreso a la Vinotinto, con la que no juega desde el año pasado, cuando logró el tanto de la victoria contra Chile también en las eliminatorias mundialistas. En cambio, una lesión le impidió estar en la Copa América y la falta de puesta a punto ya le impidió estar en las ventanas precedentes.

