José Hernández Chávez se unió a las filas del Caracas

Caracas FC confirmó este jueves el fichaje del volante José Hernández Chávez, como uno de sus refuerzos para la Temporada 2024 y la Copa Libertadores.

“Me fui hace tres años de Venezuela y creo que me sirvió mucho en lo personal. Cuando te hace el llamado un equipo así es imposible decirle que no y qué mejor manera de volver al país con un gran club como el Caracas“, comentó el jugador, en una nota de prensa del club avileño.

Hernández Chávez, de 27 años de edad, está de regreso al fútbol venezolano, luego de pasar por equipos colombianos y recientemente el Deltras de la segunda división de Indonesia.

“Antes de irme era un jugador que quizás no era tan generoso o no leía tanto el juego, pero ya ese roce y experiencia que te da estar en el exterior te hace aprender un poquito más esas cosas“, repasó el también atacante en cuanto a su juego.

“Tucaní” se unió a la pretemporada capitalina durante la estancia del conjunto dirigido por Leonardo González en Medellín.

Foto: Prensa Caracas FC