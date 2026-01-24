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Jesús Hernández firmó con el Envigado

24 de enero, 2026

El delantero Jesús Hernández vivirá su segunda etapa en el Envigado colombiano.

«Jesús Hernández regresa a casa, vuelve a vestir estos colores y a defender un escudo que ya conoce, tras su paso por la familia naranja en 2022«, publicó el cuadro antioqueño en las redes sociales, junto a fotos de la firma del contrato.

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Hernández, de 33 años de edad, llegó proveniente de Estudiantes de Mérida -equipo con el que había renovado hasta 2027 en septiembre pasado- y en el Envigado marcó 14 goles durante su estadía en 2022.

El nuevo equipo del atacante disputará la segunda división del vecino país tras perder la categoría en 2025.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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