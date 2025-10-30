Jesús Gómez presentado como nuevo técnico de Estudiantes

Estudiantes de Mérida tendrá a Jesús Gómez como su director técnico para la Temporada 2026 del fútbol venezolano.
En un evento realizado en la capital emeritense, el equipo andino presentó a «Pulga» Gómez y su cuerpo técnico, con contrato por dos años.
El exjugador de 41 años de edad tendrá su primera experiencia en la máxima categoría, luego de cerrar su carrera con el cuadro académico en 2023.
Recientemente fue entrenador en las categorías menores de Academia Puerto Cabello.
Los restantes integrantes del nuevo cuerpo técnico rojiblanco son José «Buda» Torrealba y William Díaz como asistentes, José Gregorio García como preparador físico y José Rodríguez como preparador de porteros.
Estudiantes completó en 2025 su tercera campaña al hilo sin clasificar a copas internacionales.
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Liga Futve