Jesús Gómez: “No esperábamos que en estas fechas llegaran los resultados”

Estudiantes de Mérida logró una victoria como visitante en su último encuentro antes del choque de la Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira.

“Fue complicado el inicio, sabíamos que en los primeros partidos nos iba a costar bastante. No esperábamos que en estas fechas llegaran los resultados y de la forma en que lo venimos haciendo“, aseveró Jesús Gómez tras el triunfo ante Deportivo La Guaira.

“Pulga” llevó los hilos del partido en el cuadro académico y anotó uno de los mejores goles de la jornada: “Al recuperarla vi al portero un poco salido, más por instinto que otra cosa, intenté pegarle por encima“.

El once merideño venció en las dos últimas fechas, ambas fuera de casa y con marcadores contundentes: “El equipo no tuvo pretemporada y hay 20 jugadores nuevos. No solo era ponerse a punto en la parte física, sino encontrar entendimiento, cohesión entre los compañeros“.

Luego de vencer a Zamora FC y La Guaira de visita, ahora el equipo rojiblanco volverá a Mérida para encarar el partido de la Copa Sudamericana ante Táchira.

“Es el partido más importante que tenemos este año, lo mirábamos de reojo. Es un partido sumamente difícil, que va a ser distinto a la primera fecha“, repasó Gómez.

“Es un solo juego y afortunadamente va a ser de local. Ojalá podamos realmente hacer sentir a Táchira visitante. Es el favorito a llevarse la llave, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien, creemos en nosotros mismos“, concluyó.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida