Jefferson Savarino anotó en el triunfo de Real Salt Lake ante Orlando City

El Real Salt Lake de Jefferson Savarino se impuso con autoridad ante el Orlando City, en duelo de la MLS

El volante disputó 81 minutos y en el 78 marcó el tercer tanto de su equipo, en la goleada 4-0 como local.

Savarino llegó a 5 goles en 17 partidos en la actual temporada, luego de no anotar desde el 7 de junio.

Salt Lake está en el cuarto lugar de la conferencia Oeste, con 33 puntos en 22 encuentros.

JUST HAVING A BLAST AT THIS POINT pic.twitter.com/VrZ841Idwv

— Real Salt Lake (@realsaltlake) July 9, 2023