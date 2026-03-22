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Jan Hurtado marcó en la victoria del Volos

22 de marzo, 2026

El Volos cerró este domingo la fase regular de la liga de Grecia con un agónico triunfo ante el PAOK.

Jan Hurtado disputó todo el partido, en el minuto 90+5 anotó el gol del triunfo y fue amonestado, en el 2-1 a favor de su equipo.

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El delantero marcó 2 goles en 8 encuentros, 5 como titular, en la etapa regular del campeonato.

La victoria le permitió al Volos cerrar en el séptimo lugar de la clasificación con 31 puntos en 26 fechas y clasificar a la ronda de playoffs para la UEFA Conference League.

Lavinotinto.com
Foto: Athletiko.gr

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