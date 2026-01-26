Héctor Pablo Bidoglio dirigirá al Deportivo La Guaira

El Deportivo La Guaira confirmó este lunes a Héctor Pablo Bidoglio como su director técnico para la nueva campaña del fútbol venezolano.

«El Deportivo La Guaira anuncia la contratación del DT Héctor Pablo Bidoglio, quien asume la riendas del equipo, para la Temporada 2026, junto a su cuerpo técnico. Bienvenido a su nueva casa, profesor. ¡Que el camino esté lleno de éxitos!«, publicó el elenco naranja en la red social X.

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Bidoglio, de 57 años de edad, dirigió a equipos como el Johor malayo, el Aucas ecuatoriano y el Newell’s argentino.

Tomó el puesto dejado por Juan Domingo Tolisano, quien fue anunciado la semana pasada como seleccionador vinotinto sub-20.

La Guaira se reforzó para la Temporada 2026 y la Copa Libertadores con Nelson Hernández, Jesús Vargas, Junior Paredes, Brayan Morales, Rafael Arace, el colombiano Flabián Londoño y el uruguayo Martín Gianoli.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo