Gustavo González no seguirá en el Carabobo

Carabobo FC anunció este martes la desvinculación del mediocampista Gustavo González.

«La junta directiva del Carabobo FC anuncia la finalización del vínculo contractual con el mediocampista Gustavo González por mutuo acuerdo«, publicó el elenco valenciano en un comunicado.

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González terminó la Temporada 2025 con 33 partidos disputados, 2 goles y 3 asistencias. Estaba en el equipo desde 2022, en lo que fue su segunda etapa en el vinotinto regional.

Carabobo clasificó el pasado fin de semana a la Final del Torneo Clausura, en la que enfrentará en Valencia a Academia Puerto Cabello.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo