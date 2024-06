Goles venezolanos en el Montreal-Philadelphia Union

El duelo de equipos de venezolanos en la MLS entre Montreal y Philadelphia Union se definió con triunfo para el equipo canadiense.

Josef Martínez fue titular, disputó 76 minutos y en el 36 marcó el primer gol de Montreal, en el triunfo 4-2.

Jesús Bueno jugó todo el partido y en el 42 anotó el segundo tanto de Philadelphia.

Montreal está en el décimo lugar de la conferencia Este, con 22 puntos en 20 fechas. Philadelphia bajó al lugar 12 en la misma conferencia, con 20 puntos en 20 jornadas.

