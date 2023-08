Goles de Josef Martínez y Jesús Bueno en la Leagues Cup

Inter Miami y Philadelphia Union clasificaron a semifinales de la Leagues Cup, con presencia decisiva de los jugadores venezolanos.

Josef Martínez disputó 60 minutos y en el 12 marcó de penal, en el triunfo 4-0 de Inter Miami ante Charlotte.

Josef converts his PK to give us the early lead over Charlotte FC 🔥👊 #MIAvCLT | 1-0 pic.twitter.com/qKrgXNwX4o

Jesús Bueno jugó todo el encuentro y en el minuto 10 anotó el primer gol de Philadelphia Union, en la victoria 2-1 ante Querétaro.

José Andrés Martínez también jugó todo el encuentro y fue amonestado en el equipo estadounidense.

Jesus Bueno earns his first #DOOP with the Union & gets us on the board in the 10th minute! 😈

Jesus Bueno marca su primer gol con la camiseta del Union para ponernos arriba en el marcador 🇻🇪#DOOP | #PHIvQRO 1-0 pic.twitter.com/nbnTGiUBzg

