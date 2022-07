Gol de Savarino le dio el empate al Real Salt Lake

Un tanto en los últimos instantes del partido del venezolano Jefferson Savarino permitió la igualdad del Real Salt Lake en su visita al San Jose Earthquakes.

El volante jugó todo el partido y en el minuto 90+5 marcó el 2-2 definitivo, además de ser amonestado.

Savarino ha anotado 4 goles en sus últimos 5 juegos en la MLS.

Sergio Córdova también fue titular en el Salt Lake y vio acción hasta el minuto 75.

El conjunto de Utah marcha quinto en la conferencia Oeste, con 34 puntos en 23 fechas.

