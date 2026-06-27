Gol de Rómulo Otero le dio el triunfo al Criciúma

El Criciúma de Rómulo Otero venció al Sao Bernardo, en un encuentro de la jornada 15 de la Serie B brasileña.

El volante fue titular, disputó 70 minutos y anotó de penal en el 26, para el triunfo 1-0 de su equipo.

Loading...

Otero celebró con la bandera nacional, en homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Llegó a 3 goles en 14 encuentros, 9 de ellos como titular, en una campaña en la que también suma 2 asistencias.

Criciúma subió al tercer lugar de la tabla en la segunda división brasileña, con 27 puntos en 15 fechas.

Lavinotinto.com

Foto: Gazetaesportiva.com