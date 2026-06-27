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Gol de Rómulo Otero le dio el triunfo al Criciúma

27 de junio, 2026

El Criciúma de Rómulo Otero venció al Sao Bernardo, en un encuentro de la jornada 15 de la Serie B brasileña.

El volante fue titular, disputó 70 minutos y anotó de penal en el 26, para el triunfo 1-0 de su equipo.

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Otero celebró con la bandera nacional, en homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Llegó a 3 goles en 14 encuentros, 9 de ellos como titular, en una campaña en la que también suma 2 asistencias.

Criciúma subió al tercer lugar de la tabla en la segunda división brasileña, con 27 puntos en 15 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Gazetaesportiva.com

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