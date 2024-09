Gol de David Martínez le dio el empate a Los Angeles ante Austin

Los Angeles de David Martínez rescató un punto en casa ante Austin de Daniel Pereira, en un duelo de la MLS estadounidense.

Martínez ingresó en el minuto 59 y en el 62 consiguió el gol del 1-1 de su equipo.

El volante marcó su segundo tanto en la temporada, en 11 partidos disputados.

Pereira fue titular y vio acción por 82 minutos en el cuadro visitante.

Los Angeles está en el tercer lugar de la Conferencia Oeste, con 49 puntos en 28 fechas. Austin, por su parte, se ubica en el décimo puesto de la misma conferencia, con 35 unidades en 29 jornadas.

First Touch = Goal 💥

David Martinez is there to draw us level.#LAFCvATX 1-1 pic.twitter.com/B6aH0WSCce

