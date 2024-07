Gol de Daniel Pereira en el triunfo de Austin ante Monterrey

El Austin de Daniel Pereira certificó su clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup con un triunfo ante el Monterrey.

El mediocampista venezolano disputó todo el encuentro y en el minuto 79 anotó el tanto que certificó el 0-2 definitivo del cuadro estadounidense ante el mexicano.

Pereira consiguió su tercer gol como profesional -primero en un torneo internacional- y no anotaba desde julio de 2022.

Austin consiguió los 6 puntos en el grupo Oeste 1 ante Pumas UNAM y Monterrey con lo que se aseguró su presencia en los dieciseisavos de final como primero de grupo.

After a long look from VAR, @danipereira121 stays onside and doubles our advantage! 👏 pic.twitter.com/GptszZRX7A

— Austin FC (@AustinFC) July 31, 2024