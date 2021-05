Futbolistas venezolanos que juegan en la MLS

El último gran salto de un vinotinto a la Major League Soccer lo dio Yeferson Soteldo. El extremo llegó al Toronto Fútbol Club hace tres semanas y junto a él hay otros 18 venezolanos en la liga.

Soteldo es solamente el último eslabón de una camada de venex que han decidido probar suerte en tierras estadounidenses. Junto a “Manzanita” hay otros que vamos a repasar aquí:

• Josef Martínez (Delantero, Atlanta United)

• Ronald Hernández (Defensa, Atlanta United)

• Jhonder Cádiz (Delantero, Nashville SC)

• Cristhian Cásseres Jr. (Medio, NY Red Bulls)

• Wikelman Carmona (Medio, NY Red Bulls)

• Christian Makoun (Defensa, Inter Miami)

• Júnior Moreno (Medio, DC United)

• Jovanny Bolívar (Delantero, DC United)

• José Andrés Martínez (Medio, Philadelphia Union)

• Aurélien Collin (defensa, Philadelphia Union)

• Jeizon Ramírez (Medio, Real Salt Lake)

• Miguel Ángel Navarro (Defensa, Chicago Fire)

• Pablo Bonilla (Defensa, Portland Timbers)

• Renzo Zambrano (Medio, Portland Timbers)

• Alejandro Fuenmayor (Defensa, Houston Dynamo)

• Freddy Vargas (Delantero, FC Dallas)

• Daniel Pereira (Medio, Austin FC)

• Erickson Gallardo (Delantero, Toronto FC)

Coming soon to a pitch near you 🕺 #TFCLive pic.twitter.com/Hiy6hi22zt

— Toronto FC (@TorontoFC) May 19, 2021