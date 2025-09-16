Fluminense de Soteldo perdió en el cierre ante Lanús

El Fluminense de Yeferson Soteldo cayó ante el Lanús, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El volante ingresó en el minuto 71, en la derrota 1-0 del elenco brasileño ante el argentino.

Soteldo jugó su primer partido en la actual edición de la Sudamericana, luego de sumarse al Flu en junio.

En desventaja en la serie, por el gol sufrido cerca del final del partido, Fluminense cerrará como local el próximo martes en Río de Janeiro.

El ganador se medirá en las semifinales al vencedor entre el Alianza Lima y la Universidad de Chile.

