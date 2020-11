FIFA anunció los nominados al The Best

Internacional

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best de 2020.

También figuran entre los nominados a mejor jugador el belga Kevin De Bruyne, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk.

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

También se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó el uruguayo Luis Suárez con el Barcelona al Mallorca y sendos tantos de la costarricense Shirley Cruz, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el ecuatoriano Leonel Quiñónez.

El ganador del Premio FIFA Puskás será seleccionado por un jurado internacional compuesto por un panel leyendas de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre.

Nominados a mejor jugador

Thiago Alcântara (ESP/Bayern Munich/Liverpool)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

Sadio Mané (SEN/Liverpool)

Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (ARG/Barcelona)

Neymar (BRA/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (ESP/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGI/Liverpool)

Virgil van Dijk (HOL/Liverpool)

Nominados a mejor portero

Alisson (BRA/Liverpool)

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

Keylor Navas (CRC/Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (ALE/Bayern Múnich)

Jan Oblak (ESL/Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (ALE/Barcelona)

Nominados a mejor entrenador

Marcelo Bielsa (ARG/Leeds United)

Hans-Dieter Flick (ALE/Bayern Múnich)

Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)

Julen Lopetegui (ESP/Sevilla)

Zinedine Zidane (FRA/Real Madrid)

Loading...

Nominados/as a mejor gol

Shirley Cruz (CRC), en el Costa Rica-Panamá (Clasificación Olímpica Femenina de Concacaf) marcado el 28 de enero de 2020.

Giorgian De Arrascaeta (URU), Ceará SC-CR Flamengo (Brasileirão – Brasil, 25 de agosto de 2019).

Jordan Flores (ENG), Shamrock Rovers FC-Dundalk FC (Liga de Irlanda, 28 de febrero de 2020).

André-Pierre Gignac (FRA), Tigres UANL-Pumas UNAM (Liga MX – México, 1 de marzo de 2020).

Sophie Ingle (GAL), Arsenal WFC-Chelsea FC Women (Superliga femenina Inglaterra, 19 de enero de 2020).

Zlatko Junuzović (AUT), SK Rapid Wien-FC Red Bull Salzburg (Bundesliga – Austria, 24 de junio de 2020).

Hlompho Kekana (SAF), Mamelodi Sundowns FC-Cape Town City FC (Premier Soccer League de Sudáfrica, 20 de agosto de 2019).

Son Heung-min (KOR), Tottenham Hotspur FC-Burnley FC (Premier League – Inglaterra, 7 de diciembre de 2019).

Leonel Quiñónez (ECU), Universidad Católica-CSD Macará (Serie A – Ecuador, 19 de agosto de 2019).

Luis Suárez (URU), FC Barcelona-RCD Mallorca (LaLiga – España, 7 de diciembre de 2019).

Caroline Weir (ESC), Manchester City WFC-Manchester United WFC (Superliga femenina Inglaterra, 7 de septiembre de 2019).

Mejor jugadora

Lucy Bronze (ING/ Olympique Lyonnais / Manchester City)

Delphine Cascarino (FRA / Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (NOR / Barcelona)

Pernille Harder (DIN/ VfL Wolfsburgo / Chelsea)

Jennifer Hermoso (ESP/ Barcelona)

Ji So-yun (COR/ Chelsea)

Sam Kerr (AUS/ Chelsea)

Saki Kumagai (JAP/ Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (ALE / Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (HOL / Arsenal WFC)

Wendie Renard (FRA / Olympique Lyonnais)

Mejor portera

Ann-Katrin Berger (ALE / Chelsea)

Sarah Bouhaddi (FRA / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (CHI / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (SUE / VfL Wolfsburgo / Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (ING / Manchester City)

Mejor entrenador

Luís Cortés (ESP/ Barcelona)

Rita Guarino (ITA / Juventus Women)

Emma Hayes (ING/ Chelsea FC Women)

Stephan Lerch (ALE/ VfL Wolfsburg)

Hege Riise (NOR / LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (FRA / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (HOL / Países Bajos).

EFE

Foto: Archivo

Lavinotinto.com