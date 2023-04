Fernando Aristeguieta: “Me emocioné mucho”

El regreso de Fernando Aristeguieta a la acción con el Caracas FC fue casi el ideal. El delantero se reestrenó con un gol, pero su equipo empató como local.

“Es un proceso de recuperación que continúa. Es el principio del final: estar otra vez en la cancha, recuperar sensaciones, sentirme otra vez jugador de fútbol“, comentó el atacante tras la igualdad ante Estudiantes de Mérida.

Aristeguieta ingresó en la segunda parte y en el minuto 86 marcó de cabeza el 2-1 parcial para su club, dejando atrás 9 meses de recuperación de una lesión con el Puebla mexicano.

“Me emocioné mucho. Me perjudicó después, porque luego del gol me quedé sin piernas, como parte de la emoción“, recordó el “Colorado” acerca de un gol celebrado con lágrimas y con el calor del público avileño.

“Haber jugado ya me tenía contento, era un día importante para mí. Y además pude meter gol en el Olímpico“, agregó el delantero.

Aristeguieta había sido parte de la convocatoria en la visita al Zamora FC, pero su reestreno dominical coincidió con su cumpleaños: “Al estar aquí no necesito adaptación como tal. Estoy en casa, en un lugar conocido, estoy cómodo. Es más fácil llegar aquí que a otro sitio“.

Para Caracas, el calendario tendrá a Mineros de Guayana en la próxima jornada y luego el clásico de visita ante Deportivo Táchira: “Falta hacer esta semana las correcciones de las cosas que se pudieron haber hecho mejor. Enfrentamos a Mineros en casa, obligados a ganar, y a ganar bien, para luego sí pensar en Táchira“.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC