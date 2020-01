Evelio Hernández se unió al Metropolitanos

Primera División

Metropolitanos FC anunció al experimentado volante Evelio Hernández, como su más reciente refuerzo para el campeonato nacional que empezará el próximo mes.

“Me encuentro con un equipo que está lleno de jóvenes, dispuestos a aprender de los que tienen más experiencia. Todos queremos que la institución siga creciendo, clasificándose a una copa internacional“, comentó el mediocampista al cuerpo de prensa violeta.

Hernández, de 35 años de edad, militó la pasada campaña en el Zulia FC y tiene varios días trabajando con su nuevo equipo.

“Me tocó a enfrentar a Metropolitanos, los felicité porque me gustó mucho la forma en la que jugaban en lo colectivo. Me impresionó y esa fue una de las cosas por las que decidí venir“, aseguró el jugador.

Hernández se sumó a Albert González, Néstor Cova, Cristian Schiavone y el argentino Fernando Kratochvil como fichajes del conjunto capitalino.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC