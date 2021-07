Estudiantes y Táchira repartieron puntos en Mérida

La jornada 12 de la Temporada 2021 inició con el empate entre Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira en el clásico andino.

El encuentro, disputado en el estadio Metropolitano de Mérida, culminó 1-1. La primera etapa fue intensa, con el local logrando las mejores ocasiones aunque la visita fue la que se adelantó en el marcador, por medio de Maurice Cova en el minuto 31.

En la segunda etapa, el once académico llegó rápidamente a la igualdad, por parte de Armando Araque en el 49. Táchira se quedó con uno menos por la expulsión de Yeferson Velasco, algo que no aprovechó el dueño de casa, a pesar de que no cesó en sus ataques.

El empate mantiene la diferencia aurinegra al frente del grupo Occidental, con 23 puntos, cuatro más que los acumulados por la escuadra merideña.

En el partido que abrió la fecha, UCV FC venció 0-2 a Lala FC. Los tantos fueron obra de César Salazar en los minutos 19 y 50.

Este viernes se disputarán los encuentros Mineros de Guayana-Metropolitanos FC y Academia Puerto Cabello-Aragua FC.

