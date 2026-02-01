Estudiantes y Caracas igualaron en Mérida

La primera jornada de la Temporada 2026 terminó este domingo con un par de encuentros.

En la tarde, Estudiantes de Mérida y Caracas FC empataron 2-2. El partido fue el primero de la sanción de jugar a puerta cerrada para el cuadro académico tras los incidentes de la última fecha del Torneo Clausura 2025.

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El colombiano Kevin Quejada adelantó al local en el minuto 20 y Ángel Figueroa igualó en el 44. En un emocionante cierre, Christopher Rodríguez marcó por el rojiblanco en el 89 y Chris Martínez emparejó de chilena en el 90+5.

En la noche, UCV FC venció 2-0 a Trujillanos FC. Yohan Cumana en el 28 y Samuel Sosa en el 51 amargaron el regreso del conjunto guerrero a la primera división.

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Foto: Prensa Caracas FC